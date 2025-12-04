Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
В наличии
Код товара: 638001
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х15
Вес, кг.
20.7
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)
Обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Достоинства:
Комментарий:
домкрат, как домкрат. покрашен в приятный синий цвет. работает достаточно мягко. В грузоподъёмности 8 тонн , я лично сильно сомневаюсь. Реально 4 тонны, максимально. В эксплуатации у меня подобный домкрат 3 тонны фирмы Зубр уже много лет, работает - 3 тонны я им не поднимал, но полторы удавалось. Если брать в машину -желательно брать с кейсом.
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат. брал для фиата дукатто. наварил гайку под штырь на машине и всё отлично. родным можно поднять только пусую машину, а с этим хоть сколько грузи.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат понравился. Проверил до максимального подъёма, Масло ни где не потекло. Шток, конечно, не зеркальной полировки, но посмотрим на сколько хватит. мне им не так часто пользоваться. Брал для сезонной замены колёс, чтоб штатный домкрат не пользовать. X-Trail поднял без проблем. Под поддомкратник вошёл, и ещё пара сантиметров в запасе осталась. Высоты подъема хватило для замены колёс.
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат, брал в подарок, папе понравился, брал специально российскую фирму.
Достоинства:
Комментарий:
вместо ромбического отправили прямой вертикальной резьбой
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)
Достоинства:
Комментарий:
домкрат, как домкрат. покрашен в приятный синий цвет. работает достаточно мягко. В грузоподъёмности 8 тонн , я лично сильно сомневаюсь. Реально 4 тонны, максимально. В эксплуатации у меня подобный домкрат 3 тонны фирмы Зубр уже много лет, работает - 3 тонны я им не поднимал, но полторы удавалось. Если брать в машину -желательно брать с кейсом.
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат. брал для фиата дукатто. наварил гайку под штырь на машине и всё отлично. родным можно поднять только пусую машину, а с этим хоть сколько грузи.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат понравился. Проверил до максимального подъёма, Масло ни где не потекло. Шток, конечно, не зеркальной полировки, но посмотрим на сколько хватит. мне им не так часто пользоваться. Брал для сезонной замены колёс, чтоб штатный домкрат не пользовать. X-Trail поднял без проблем. Под поддомкратник вошёл, и ещё пара сантиметров в запасе осталась. Высоты подъема хватило для замены колёс.
Достоинства:
Комментарий:
отличный домкрат, брал в подарок, папе понравился, брал специально российскую фирму.
Достоинства:
Комментарий:
вместо ромбического отправили прямой вертикальной резьбой