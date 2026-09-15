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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8)
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х10
Вес, кг.
6

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8)

Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
457
Страна производитель
Китай
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 8т, 200-385 мм (43160-8) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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