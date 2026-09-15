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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
195
Высота подъема, мм
380
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K)
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
195
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х12
Вес, кг.
3.3

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K)

Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связаных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
195
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связаных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 3т, 194-375 мм в кейсе (43160-3-K) - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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