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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм

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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 1
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 2
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 1
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 2
  • Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм

Опора резиновая для домкрата ЗУБР 43007-37, надежно предохраняет возможную порчу ТС при использовании подъемного устройства. Устойчива к высоким и низким температурам, атмосферным осадкам (вода, снег и т.п.). Устойчивое восстановление после снятия нагрузки (минимальное изменение геометрии после длительного сжатия).

Отзывы о товаре Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Опора резиновая для домкрата ЗУБР 43007-37, надежно предохраняет возможную порчу ТС при использовании подъемного устройства. Устойчива к высоким и низким температурам, атмосферным осадкам (вода, снег и т.п.). Устойчивое восстановление после снятия нагрузки (минимальное изменение геометрии после длительного сжатия).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43007-37) ЗУБР РГ-37, D65/d37/H27 мм – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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