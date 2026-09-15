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Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3)
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х37х18
Вес, кг.
31

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3)

Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
75
Высота подъема, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL GRAND, 3т, 75-500 мм, универсальный для СТО (43451-3) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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