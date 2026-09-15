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Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 120 руб. 
Начислим 690 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)
43 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.57х0.42х0.29
Вес, кг.
95

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)

Гидравлический домкрат KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-5 - устройство подкатного типа, помогающее поднять на заданную высоту и зафиксировать груз массой не более пяти тонн. Поднятие происходит плавно, не требует больших усилий от оператора.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический домкрат KRAFTOOL EXPERT QUALITAT 43455-5 - устройство подкатного типа, помогающее поднять на заданную высоту и зафиксировать груз массой не более пяти тонн. Поднятие происходит плавно, не требует больших усилий от оператора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL 5т, 150-560 мм, для тяжелой техники (43455-5) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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