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Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3)

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Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 3
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 4
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 5
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
533
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 3
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 4
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 5
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3)
8 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
533
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х28х19
Вес, кг.
20.5

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3)

Во время выполнения ремонтных и погрузочных работ идеальным помощником станет гидравлический подкатной домкрат ЗУБР T77. К его основным достоинствам можно отнести небольшие габариты, а также высокую грузоподъемность в 3 т. Такой домкрат легко транспортировать, так как он идет в комплекте с прочным пластиковым чехлом. Также его можно положить в багажник и взять с собой в дорогу, он может понадобиться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
533
Страна производитель
Китай
Описание
Во время выполнения ремонтных и погрузочных работ идеальным помощником станет гидравлический подкатной домкрат ЗУБР T77. К его основным достоинствам можно отнести небольшие габариты, а также высокую грузоподъемность в 3 т. Такой домкрат легко транспортировать, так как он идет в комплекте с прочным пластиковым чехлом. Также его можно положить в багажник и взять с собой в дорогу, он может понадобиться в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР Т-77, 3т, 192-533 мм, с высоким подъемом, Профессионал (43055-3) - данный товар вы можете купить по цене 8710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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