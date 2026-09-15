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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х11
Вес, кг.
3.16

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)

Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
Страна производитель
Китай
Описание
Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - купить по цене 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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