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Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3)

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Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 1
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 2
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 3
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 4
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 5
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 6
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
545
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 3
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 4
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 5
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 6
  • Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3)
7 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х30х19
Вес, кг.
20

Описание товара Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3)

Гидравлический подкатной домкрат для внедорожников STAYER 3т, 155-545мм, 43157-3 прост в использовании и применим к автомобилям с малым клиренсом.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
545
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат для внедорожников STAYER 3т, 155-545мм, 43157-3 прост в использовании и применим к автомобилям с малым клиренсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высоким подъемом (43157-3) - стоимость товара 7470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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