Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм
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Характеристики
Описание товара Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм
Домкраты Kraftool представляют собой надёжное и эффективное решение для подъёма автомобиля, идеально подходящее для автолюбителей и профессионалов. Модель обладает грузоподъёмностью 2 тонны, что делает её подходящей для работы с большинством легковых автомобилей и небольших грузовиков. Этот домкрат отличается компактными размерами и весом всего 3,19 кг, что обеспечивает его удобную транспортировку и хранение. Высота подхвата составляет 170 мм, а максимальная высота подъёма достигает 380 мм, позволяя легко поднять автомобиль на достаточную высоту для проведения работ. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и надёжности продукции, поэтому данный домкрат станет отличным выбором для выполнения различных задач при ремонте и обслуживании автомобиля.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат оказался хорош. Митсубиси Монтеро 2т300кг весом вывесил за центральную траверсу заднего моста. 3 часа простояла вывешенная - не опустилась. Резинки держат, два штока работают отлично.
Достоинства:
Комментарий:
работает, машину понял, когда выходят все штоки, появляется люфт. а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает вверх, и очень высоко. В бок только один шток выехал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, с Маздой cx-5 справился. Было бы лучше если верхняя площадка была пошире.
Достоинства:
Комментарий:
опробовал 1 раз. пока понравилось. под машину влез и без вопросов поднял. очень радуют габариты.
Достоинства:
Комментарий:
ручка полный отврат,2 раза откладывали доставку,за это снял звезду
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат протестирован на volkswagen tiguan 2 поднимает, нужно до отрыва колеса чуть больше 31 см. брал папе на toyota RAV4 думаю тоже колесо оторвёт от земли.
Достоинства:
Комментарий:
выжимает два штока, общая длина с винтом 43см всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домкрат, компактный, не очень тяжёлый, выглядел как то игрушечно, но с УАЗ Патриот справился без особых трудностей. Единственный минус это ручка, болтается, постоянно разваливается. Если нужно чуть опустить , то скорее всего вы не успеете потому что развалится ручка.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат удобный, компактный. Со своей функцией вполне справляется. Осталось найти коробку попрочнее, чтобы удобнее было возить в машине, т.к. та, в которой он пришел, хлипкая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь . Брала мужу в подарок . На машину газель
Достоинства:
Комментарий:
Высокий подъём, компактный размер, мощность приличная. Машину пока не поднимал, но теперь готов, если не дай бог.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший, мощный, большая высота подъёма. Низкий подхват, но не достаточный для peugeot partner tepee (резина r15). Не подлез под мою машину, на спущенном колесе тем более не влезет.
Отзывы о товаре Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат оказался хорош. Митсубиси Монтеро 2т300кг весом вывесил за центральную траверсу заднего моста. 3 часа простояла вывешенная - не опустилась. Резинки держат, два штока работают отлично.
Достоинства:
Комментарий:
работает, машину понял, когда выходят все штоки, появляется люфт. а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает вверх, и очень высоко. В бок только один шток выехал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, с Маздой cx-5 справился. Было бы лучше если верхняя площадка была пошире.
Достоинства:
Комментарий:
опробовал 1 раз. пока понравилось. под машину влез и без вопросов поднял. очень радуют габариты.
Достоинства:
Комментарий:
ручка полный отврат,2 раза откладывали доставку,за это снял звезду
Достоинства:
Комментарий:
хороший домкрат протестирован на volkswagen tiguan 2 поднимает, нужно до отрыва колеса чуть больше 31 см. брал папе на toyota RAV4 думаю тоже колесо оторвёт от земли.
Достоинства:
Комментарий:
выжимает два штока, общая длина с винтом 43см всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домкрат, компактный, не очень тяжёлый, выглядел как то игрушечно, но с УАЗ Патриот справился без особых трудностей. Единственный минус это ручка, болтается, постоянно разваливается. Если нужно чуть опустить , то скорее всего вы не успеете потому что развалится ручка.
Достоинства:
Комментарий:
Домкрат удобный, компактный. Со своей функцией вполне справляется. Осталось найти коробку попрочнее, чтобы удобнее было возить в машине, т.к. та, в которой он пришел, хлипкая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь . Брала мужу в подарок . На машину газель
Достоинства:
Комментарий:
Высокий подъём, компактный размер, мощность приличная. Машину пока не поднимал, но теперь готов, если не дай бог.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший, мощный, большая высота подъёма. Низкий подхват, но не достаточный для peugeot partner tepee (резина r15). Не подлез под мою машину, на спущенном колесе тем более не влезет.