Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2500Р – бензокоса служит для стрижки молодой отросшей зелени на приусадебной территории, уборки древесного сухостоя или молодой поросли деревьев. Триммер оснащен 2-х тактным двигателем мощностью 2500 Вт (3,41 л.с.), 9500 об/мин. Оборотистый бензодвигатель снабжен системой антивибрации, что позволит оператору не уставать. Мотокоса быстро запускается ручным электронным зажиганием расположенным на рукоятке, сами ручки покрыты резиновым слоем для надёжного и крепкого захвата. Модель БТР-2500Р комплектуется разборной штангой, что позволяет удобно перевозить и хранить триммер. Ресанта БТР-2500Р поставляется с головкой «Easy Load» с неразборной заправкой лески и диском 40ТР с победитовыми напайками. В комплект входят очки, они защитят глаза от попадания мелкого мусора, а защитный кожух убережет работника от камешков или щепок. Оснастка ранцевым ремнем снизит нагрузку на спину рабочего. Схожая модель с цельной штангой: Ресанта БТР-2500П.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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