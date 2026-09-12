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Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта

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Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 1
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 2
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 3
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 4
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 5
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 6
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 7
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 8
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 9
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 10
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 11
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 12
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 13
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 14
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 1
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 2
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 3
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 4
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 5
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 6
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 7
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 8
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 9
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 10
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 11
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 12
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 13
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 14
  • Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656213
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х0.46х0.24
Вес, кг.
5.39

Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта

Бензиновый триммер Ресанта БТР-2500Р – бензокоса служит для стрижки молодой отросшей зелени на приусадебной территории, уборки древесного сухостоя или молодой поросли деревьев. Триммер оснащен 2-х тактным двигателем мощностью 2500 Вт (3,41 л.с.), 9500 об/мин. Оборотистый бензодвигатель снабжен системой антивибрации, что позволит оператору не уставать. Мотокоса быстро запускается ручным электронным зажиганием расположенным на рукоятке, сами ручки покрыты резиновым слоем для надёжного и крепкого захвата. Модель БТР-2500Р комплектуется разборной штангой, что позволяет удобно перевозить и хранить триммер. Ресанта БТР-2500Р поставляется с головкой «Easy Load» с неразборной заправкой лески и диском 40ТР с победитовыми напайками. В комплект входят очки, они защитят глаза от попадания мелкого мусора, а защитный кожух убережет работника от камешков или щепок. Оснастка ранцевым ремнем снизит нагрузку на спину рабочего. Схожая модель с цельной штангой: Ресанта БТР-2500П.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2500Р – бензокоса служит для стрижки молодой отросшей зелени на приусадебной территории, уборки древесного сухостоя или молодой поросли деревьев. Триммер оснащен 2-х тактным двигателем мощностью 2500 Вт (3,41 л.с.), 9500 об/мин. Оборотистый бензодвигатель снабжен системой антивибрации, что позволит оператору не уставать. Мотокоса быстро запускается ручным электронным зажиганием расположенным на рукоятке, сами ручки покрыты резиновым слоем для надёжного и крепкого захвата. Модель БТР-2500Р комплектуется разборной штангой, что позволяет удобно перевозить и хранить триммер. Ресанта БТР-2500Р поставляется с головкой «Easy Load» с неразборной заправкой лески и диском 40ТР с победитовыми напайками. В комплект входят очки, они защитят глаза от попадания мелкого мусора, а защитный кожух убережет работника от камешков или щепок. Оснастка ранцевым ремнем снизит нагрузку на спину рабочего. Схожая модель с цельной штангой: Ресанта БТР-2500П.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - этот товар вы можете купить по цене 13960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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