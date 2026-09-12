Бензиновый триммер GGT-15004Т (четырёхтактный) Huter
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер GGT-15004Т (четырёхтактный) Huter
Бензиновый триммер Huter GGT-15004T - предназначен обработки газона, скашивания травы и мелких кустарников. Установив на бензокосу нож можно косить сухостой, толстые стебли и бурьян. Бензотриммер это современный вариант ручного инструмента косы. Эта модель имеет четырехтактный двигатель, топливом для которого является бензин с октановым числом не менее 92. Система принудительного воздушного охлаждения предотвратит перегрев двигателя. Для более комфортной эксплуатации триммер оборудован велосипедной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Рукоятка состоит из двух частей, для регулировки положения. В комплекте идет широкий плечевой ремень, который снижает нагрузку на позвоночник и оптимально распределяет нагрузку по всему телу. современный четырехтактный двигатель с системой анти вибрации и легким ручным запуском, управление триммером расположено прямо на рукоятке, топливный бак устройства полупрозрачен и позволяет визуально следить за уровнем его наполнения, в качестве режущего элемента используется леска сечением 2 мм или нож для травы и более жёсткого кустарника, удобная рукоятка позволяет регулировать параметры агрегата, прочно его удерживать, а также направлять его рабочую часть в нужное место.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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