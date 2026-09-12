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Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта

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Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 1
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 2
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 3
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 4
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 5
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 6
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 7
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 8
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 9
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 10
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 11
Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 1
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 2
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 3
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 4
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 5
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 6
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 7
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 8
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 9
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 10
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 11
  • Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656212
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х0.4х0.25
Вес, кг.
5.9

Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта

Бензотриммер БТР-2500П ПРОФ – незаменимый помощник для обладателей обширных земельных участков. Этот бензиновый триммер не только сам без устали работает, но и позволяет оператору с минимальными усилиями обработать огромные площади. Инструмент окажет помощь в скашивании травы, удалении сорных кустарников и даже молодой поросли деревьев. Преимущества БТР-2500П ПРОФ: надежность и мощность двухтактного двигателя (2500 Вт) обеспечивается качеством сборки, хромированным покрытием поршневой группы, электронным зажиганием и системой воздушного охлаждения. простота конструкции бензотриммера БТР-2500П ПРОФ, компенсация вибрации версии PROF, прочная штанга из легкого алюминия. нож 40ТР легко срежет кусты и молодые побеги деревьев. удобный доступ к обслуживанию свечи зажигания и воздушному фильтру, замена лески без разборки головки («Easy Load»), регулируемая винтом рукоятка с эргономическими ручками и регулируемый под рост ранцевый ремень, быстрый запуск и кнопка блокировки случайного запуска. защитные очки и емкость для смешивания топливной смеси – приятный бонус в комплекте. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T».



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензотриммер БТР-2500П ПРОФ – незаменимый помощник для обладателей обширных земельных участков. Этот бензиновый триммер не только сам без устали работает, но и позволяет оператору с минимальными усилиями обработать огромные площади. Инструмент окажет помощь в скашивании травы, удалении сорных кустарников и даже молодой поросли деревьев. Преимущества БТР-2500П ПРОФ: надежность и мощность двухтактного двигателя (2500 Вт) обеспечивается качеством сборки, хромированным покрытием поршневой группы, электронным зажиганием и системой воздушного охлаждения. простота конструкции бензотриммера БТР-2500П ПРОФ, компенсация вибрации версии PROF, прочная штанга из легкого алюминия. нож 40ТР легко срежет кусты и молодые побеги деревьев. удобный доступ к обслуживанию свечи зажигания и воздушному фильтру, замена лески без разборки головки («Easy Load»), регулируемая винтом рукоятка с эргономическими ручками и регулируемый под рост ранцевый ремень, быстрый запуск и кнопка блокировки случайного запуска. защитные очки и емкость для смешивания топливной смеси – приятный бонус в комплекте. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T».


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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