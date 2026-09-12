Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта
Бензотриммер БТР-2500П ПРОФ – незаменимый помощник для обладателей обширных земельных участков. Этот бензиновый триммер не только сам без устали работает, но и позволяет оператору с минимальными усилиями обработать огромные площади. Инструмент окажет помощь в скашивании травы, удалении сорных кустарников и даже молодой поросли деревьев. Преимущества БТР-2500П ПРОФ: надежность и мощность двухтактного двигателя (2500 Вт) обеспечивается качеством сборки, хромированным покрытием поршневой группы, электронным зажиганием и системой воздушного охлаждения. простота конструкции бензотриммера БТР-2500П ПРОФ, компенсация вибрации версии PROF, прочная штанга из легкого алюминия. нож 40ТР легко срежет кусты и молодые побеги деревьев. удобный доступ к обслуживанию свечи зажигания и воздушному фильтру, замена лески без разборки головки («Easy Load»), регулируемая винтом рукоятка с эргономическими ручками и регулируемый под рост ранцевый ремень, быстрый запуск и кнопка блокировки случайного запуска. защитные очки и емкость для смешивания топливной смеси – приятный бонус в комплекте. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T».
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-2500П ПРОФ Ресанта