Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687439
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.82х0.26х0.1
Вес, кг.
5.6
Описание товара Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001
FS 3001 обеспечивает идеальную производительность при выполнении любых сельскохозяйственных работ. Новое решение STIHL FS легкое - менее 5.5 кг, а также удивительно мощное благодаря двигателю мощностью 0.75 кВт, превосходящему любого конкурента в своем классе. FS 3001 обеспечивает превосходный рывок вниз, которым славится STIHL, а также впечатляющую производительность скашивания, долговечность и способность выполнять все виды работ.
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FS 3001 обеспечивает идеальную производительность при выполнении любых сельскохозяйственных работ. Новое решение STIHL FS легкое - менее 5.5 кг, а также удивительно мощное благодаря двигателю мощностью 0.75 кВт, превосходящему любого конкурента в своем классе. FS 3001 обеспечивает превосходный рывок вниз, которым славится STIHL, а также впечатляющую производительность скашивания, долговечность и способность выполнять все виды работ.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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