Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653154
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Описание товара Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0
Высокая скорость для работы в вашем темпе Ваши данные всегда будут под рукой — на USB-накопителе SanDisk Ultra Shift. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с вам не придется тратить время на ожидание, вы сможете сконцентрироваться на важных задачах. Необходимая скорость Этот накопитель с интерфейсом USB 3.0 и скоростью передачи данных до 100 МБ/с не заставит вас снизить темп работы. Ваш цифровой мир на портативном накопителе Этот USB-накопитель без колпачка, с креплением для ремешка можно брать с собой куда угодно. Изящество и простота На этом компактном накопителе вы можете брать важные файлы с собой куда угодно.
Высокая скорость для работы в вашем темпе Ваши данные всегда будут под рукой — на USB-накопителе SanDisk Ultra Shift. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с вам не придется тратить время на ожидание, вы сможете сконцентрироваться на важных задачах. Необходимая скорость Этот накопитель с интерфейсом USB 3.0 и скоростью передачи данных до 100 МБ/с не заставит вас снизить темп работы. Ваш цифровой мир на портативном накопителе Этот USB-накопитель без колпачка, с креплением для ремешка можно брать с собой куда угодно. Изящество и простота На этом компактном накопителе вы можете брать важные файлы с собой куда угодно.
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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