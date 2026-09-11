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Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0

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Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 3
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 4
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 5
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 6
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 7
Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
50
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 3
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 4
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 5
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 6
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 7
  • Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653154
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
512
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0

Высокая скорость для работы в вашем темпе Ваши данные всегда будут под рукой — на USB-накопителе SanDisk Ultra Shift. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с вам не придется тратить время на ожидание, вы сможете сконцентрироваться на важных задачах. Необходимая скорость Этот накопитель с интерфейсом USB 3.0 и скоростью передачи данных до 100 МБ/с не заставит вас снизить темп работы. Ваш цифровой мир на портативном накопителе Этот USB-накопитель без колпачка, с креплением для ремешка можно брать с собой куда угодно. Изящество и простота На этом компактном накопителе вы можете брать важные файлы с собой куда угодно.



Теги товара: USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
512
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая скорость для работы в вашем темпе Ваши данные всегда будут под рукой — на USB-накопителе SanDisk Ultra Shift. Благодаря скорости чтения до 100 МБ/с вам не придется тратить время на ожидание, вы сможете сконцентрироваться на важных задачах. Необходимая скорость Этот накопитель с интерфейсом USB 3.0 и скоростью передачи данных до 100 МБ/с не заставит вас снизить темп работы. Ваш цифровой мир на портативном накопителе Этот USB-накопитель без колпачка, с креплением для ремешка можно брать с собой куда угодно. Изящество и простота На этом компактном накопителе вы можете брать важные файлы с собой куда угодно.


Теги товара: USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Shift 512Gb (SDCZ410-512G-G46), USB3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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