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Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)

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Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 6
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 6
  • Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
610

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)

Фильтр-удлинитель Power Cube PC PRO, 1,9м, 6р LCконтур, 16А/3,5кВт SPL(5+1)-16B-P-1,9М позволяет подключать 6 электрических приборов. Мощность этих приборов не должна в сумма превышать 3.5 кВт. В случае перегрузок, импульсных помех или короткого замыкания сработает защита и фильтр отключит удлинитель от питания. Розетки имеют защитные шторки. Удлинитель оснащен крепежными отверстиями.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Фильтр-удлинитель Power Cube PC PRO, 1,9м, 6р LCконтур, 16А/3,5кВт SPL(5+1)-16B-P-1,9М позволяет подключать 6 электрических приборов. Мощность этих приборов не должна в сумма превышать 3.5 кВт. В случае перегрузок, импульсных помех или короткого замыкания сработает защита и фильтр отключит удлинитель от питания. Розетки имеют защитные шторки. Удлинитель оснащен крепежными отверстиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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