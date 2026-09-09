Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель от Buro предлагает надежное и функциональное решение для управления питанием ваших устройств. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов. Из них пять розеток обеспечивают заземление для дополнительной безопасности оборудования. Кроме того, устройство снабжено двумя USB-разъемами (USB Type-A и USB Type-C) для быстрого и удобного зарядки мобильных гаджетов. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточную гибкость и удобство при его использовании в различных помещениях. Удлинитель имеет встроенную защиту от короткого замыкания и оснащен предохранителем для дополнительной безопасности. Индикатор включения позволит вам с легкостью определить, когда удлинитель находится в рабочем состоянии. Легкое и компактное устройство весит всего 0,53 кг, а его стильный белый цвет позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель от Buro – это практичное решение для защиты ваших устройств и удобного их подключения к сети электропитания.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 500 руб. 2 710 руб.625 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 660 руб. 3 040 руб.665 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый