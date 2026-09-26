Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для безопасного подключения нескольких устройств к электрической сети. С общей массой 0,56 кг и длиной шнура 3 метра, этот прибор обеспечивает удобное расположение и свободу маневра. Поддерживая напряжение сети в пределах 220 В, фильтр построен по стандарту Тип F (евророзетка), что делает его универсальным вариантом для большинства европейских стран. Модель предлагает 6 розеток, каждая из которых оборудована заземлением, что гарантирует высокий уровень безопасности при использовании. Благодаря защите от короткого замыкания и максимальному току нагрузки 16 А, Вы можете быть уверены в надежной работе устройств. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 3500 Вт, что позволяет использовать фильтр для большинства бытовых и офисных приборов. Дизайн устройства выполнен в стильном черном цвете, а входная вилка типа F (евровилка) сделана с учетом стандарта безопасности и удобства. Сетевые фильтры Buro — это качество и надежность, объединенные в одном продукте, который обеспечивает защиту ваших устройств и стабильность их работы.
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