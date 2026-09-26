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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 9
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 10
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Нет
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 9
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 10
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255731
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
390

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для безопасного подключения нескольких устройств к электрической сети. С общей массой 0,56 кг и длиной шнура 3 метра, этот прибор обеспечивает удобное расположение и свободу маневра. Поддерживая напряжение сети в пределах 220 В, фильтр построен по стандарту Тип F (евророзетка), что делает его универсальным вариантом для большинства европейских стран. Модель предлагает 6 розеток, каждая из которых оборудована заземлением, что гарантирует высокий уровень безопасности при использовании. Благодаря защите от короткого замыкания и максимальному току нагрузки 16 А, Вы можете быть уверены в надежной работе устройств. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 3500 Вт, что позволяет использовать фильтр для большинства бытовых и офисных приборов. Дизайн устройства выполнен в стильном черном цвете, а входная вилка типа F (евровилка) сделана с учетом стандарта безопасности и удобства. Сетевые фильтры Buro — это качество и надежность, объединенные в одном продукте, который обеспечивает защиту ваших устройств и стабильность их работы.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Нет
Длина шнура
3 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное решение для безопасного подключения нескольких устройств к электрической сети. С общей массой 0,56 кг и длиной шнура 3 метра, этот прибор обеспечивает удобное расположение и свободу маневра. Поддерживая напряжение сети в пределах 220 В, фильтр построен по стандарту Тип F (евророзетка), что делает его универсальным вариантом для большинства европейских стран. Модель предлагает 6 розеток, каждая из которых оборудована заземлением, что гарантирует высокий уровень безопасности при использовании. Благодаря защите от короткого замыкания и максимальному току нагрузки 16 А, Вы можете быть уверены в надежной работе устройств. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 3500 Вт, что позволяет использовать фильтр для большинства бытовых и офисных приборов. Дизайн устройства выполнен в стильном черном цвете, а входная вилка типа F (евровилка) сделана с учетом стандарта безопасности и удобства. Сетевые фильтры Buro — это качество и надежность, объединенные в одном продукте, который обеспечивает защиту ваших устройств и стабильность их работы.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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