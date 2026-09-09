Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – надежные устройства для подключения ваших электроприборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и стабильную работу, обеспечивая безопасность и удобство эксплуатации. Эта модель представляет собой удлинитель/сетевой фильтр с четырьмя розетками типа F (евророзетки), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной защиты. Сетевой фильтр оснащен 5-метровым шнуром, обеспечивая свободу размещения приборов в помещении. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену добавляет универсальности в использовании устройства. Производитель позаботился о безопасности, включив защиту от короткого замыкания и индикатор включения, благодаря которому вы всегда будете знать, когда устройство находится под напряжением. Способность справляться с максимальным током нагрузки до 10 ампер и мощностью до 2200 Вт делает этот удлинитель идеальным выбором для подключения широкого спектра бытовых приборов и электроники. Хотя устройство не оснащено USB-разъемами, его продуманная конструкция и прочные материалы гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете долговечное решение для дома и офиса, созданное для вашего комфорта и безопасности.
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