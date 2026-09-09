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Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый

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Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255589
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х7
Вес, г.
620

Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot – надежные устройства для подключения ваших электроприборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и стабильную работу, обеспечивая безопасность и удобство эксплуатации. Эта модель представляет собой удлинитель/сетевой фильтр с четырьмя розетками типа F (евророзетки), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной защиты. Сетевой фильтр оснащен 5-метровым шнуром, обеспечивая свободу размещения приборов в помещении. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену добавляет универсальности в использовании устройства. Производитель позаботился о безопасности, включив защиту от короткого замыкания и индикатор включения, благодаря которому вы всегда будете знать, когда устройство находится под напряжением. Способность справляться с максимальным током нагрузки до 10 ампер и мощностью до 2200 Вт делает этот удлинитель идеальным выбором для подключения широкого спектра бытовых приборов и электроники. Хотя устройство не оснащено USB-разъемами, его продуманная конструкция и прочные материалы гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете долговечное решение для дома и офиса, созданное для вашего комфорта и безопасности.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 5м (4 розетки) белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – надежные устройства для подключения ваших электроприборов. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и стабильную работу, обеспечивая безопасность и удобство эксплуатации. Эта модель представляет собой удлинитель/сетевой фильтр с четырьмя розетками типа F (евророзетки), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной защиты. Сетевой фильтр оснащен 5-метровым шнуром, обеспечивая свободу размещения приборов в помещении. Белый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену добавляет универсальности в использовании устройства. Производитель позаботился о безопасности, включив защиту от короткого замыкания и индикатор включения, благодаря которому вы всегда будете знать, когда устройство находится под напряжением. Способность справляться с максимальным током нагрузки до 10 ампер и мощностью до 2200 Вт делает этот удлинитель идеальным выбором для подключения широкого спектра бытовых приборов и электроники. Хотя устройство не оснащено USB-разъемами, его продуманная конструкция и прочные материалы гарантируют долгий срок службы и надежную работу. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете долговечное решение для дома и офиса, созданное для вашего комфорта и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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