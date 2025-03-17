Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х15х7
Вес, г.
870
Описание товара Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый
Most ERG предназначен для легкого управления подключениями и защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Каждый из 5-ти индивидуальных выключателей - обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Нет необходимости вынимать вилку из розетки. Most ERG недорогой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Most ERG предназначен для легкого управления подключениями и защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Каждый из 5-ти индивидуальных выключателей - обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Нет необходимости вынимать вилку из розетки. Most ERG недорогой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Хороший сетевой филтр уже не первый беру!
Достоинства:
Комментарий:
выглядит прям шикарно и функционал норм
Достоинства:
Комментарий:
работает, звезда снята за мятую и в скрытую упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь. рекомендую . очень удобно отключать каждую розетку.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр, удобный, хорошая сборка .
Достоинства:
Комментарий:
Уже сгорел. Буквально. Был подключен ночник. Включила фен: затрещало, пошёл черный дым и заискрилась розетка. Страшно представить, если бы все пять розеток были заняты!
Достоинства:
Комментарий:
отличный!!! Все пришло целое,не вредимое. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает больше недели, подключала плиту индукционную и чайник одновременно, он видимо перегрелся и выключился сам, всё работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает нужна была такая длина
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо за не дорого
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель,установил на кухне.Работает хорошо.Доволен что на каждую розетку есть свой выключатель.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , но розетки расположены близко друг к другу, блоки питания нужно подбирать чтоб подходили
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, взял уже вторую, пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Провод длинноват, жаль нельзя было заказать поменьше. Но сам фильтр хорош, сделан надёжно. Выключатели не шаткие, хороший ход (был фильтр другой компании - на нём выключатель ходил из стороны в сторону). Доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в коробку. Целый. С задачей справляется. Я очень довольна. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Повесила на стену, теперь включаю фитолампы в одном месте, практично и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. Работает. Только пришло совсем не упаковано. Только в коробке. Но не страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Все согласно картинке. Общий вкл\\выкл и индивидуальные кнопки на каждую розетку. Провод 5м. Есть еще удлинитель erg ehv с защитой от повышенного напряжения но этот и дешевле и задач таких для него не стоит. Зачет
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже 4. Из всех представленных вариантов (а если еще со скидкой) лучший.
Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Хороший сетевой филтр уже не первый беру!
Достоинства:
Комментарий:
выглядит прям шикарно и функционал норм
Достоинства:
Комментарий:
работает, звезда снята за мятую и в скрытую упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь. рекомендую . очень удобно отключать каждую розетку.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр, удобный, хорошая сборка .
Достоинства:
Комментарий:
Уже сгорел. Буквально. Был подключен ночник. Включила фен: затрещало, пошёл черный дым и заискрилась розетка. Страшно представить, если бы все пять розеток были заняты!
Достоинства:
Комментарий:
отличный!!! Все пришло целое,не вредимое. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает больше недели, подключала плиту индукционную и чайник одновременно, он видимо перегрелся и выключился сам, всё работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает нужна была такая длина
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо за не дорого
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель,установил на кухне.Работает хорошо.Доволен что на каждую розетку есть свой выключатель.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар , но розетки расположены близко друг к другу, блоки питания нужно подбирать чтоб подходили
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, взял уже вторую, пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Провод длинноват, жаль нельзя было заказать поменьше. Но сам фильтр хорош, сделан надёжно. Выключатели не шаткие, хороший ход (был фильтр другой компании - на нём выключатель ходил из стороны в сторону). Доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в коробку. Целый. С задачей справляется. Я очень довольна. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Повесила на стену, теперь включаю фитолампы в одном месте, практично и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. Работает. Только пришло совсем не упаковано. Только в коробке. Но не страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Все согласно картинке. Общий вкл\\выкл и индивидуальные кнопки на каждую розетку. Провод 5м. Есть еще удлинитель erg ehv с защитой от повышенного напряжения но этот и дешевле и задач таких для него не стоит. Зачет
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже 4. Из всех представленных вариантов (а если еще со скидкой) лучший.