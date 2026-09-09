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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный

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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 1
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 2
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 3
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 4
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 5
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 6
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255743
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х6
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный

Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и функциональные устройства, обеспечивающие безопасное подключение электроники и бытовой техники. Модель удлинителя/сетевого фильтра от бренда Pilot, произведенная в России, оснащена четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что гарантирует дополнительную защиту подключаемых устройств. Черный корпус устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Удлинитель оснащен 5-метровым шнуром, который позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от розетки. Защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность при использовании, а наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 15 А и позволяет подключать устройства суммарной мощностью до 3300 Вт. Его можно легко закрепить на стене, что обеспечивает удобное организацию пространства. Отсутствие USB-разъемов компенсируется основными функциями, которые делают этот удлинитель идеальным решением для надежного и безопасного подключения вашей техники.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и функциональные устройства, обеспечивающие безопасное подключение электроники и бытовой техники. Модель удлинителя/сетевого фильтра от бренда Pilot, произведенная в России, оснащена четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что гарантирует дополнительную защиту подключаемых устройств. Черный корпус устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Удлинитель оснащен 5-метровым шнуром, который позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от розетки. Защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность при использовании, а наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 15 А и позволяет подключать устройства суммарной мощностью до 3300 Вт. Его можно легко закрепить на стене, что обеспечивает удобное организацию пространства. Отсутствие USB-разъемов компенсируется основными функциями, которые делают этот удлинитель идеальным решением для надежного и безопасного подключения вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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