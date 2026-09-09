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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255743
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5м (4 розетки) черный
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и функциональные устройства, обеспечивающие безопасное подключение электроники и бытовой техники. Модель удлинителя/сетевого фильтра от бренда Pilot, произведенная в России, оснащена четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что гарантирует дополнительную защиту подключаемых устройств.
Черный корпус устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Удлинитель оснащен 5-метровым шнуром, который позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от розетки. Защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность при использовании, а наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства.
Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 15 А и позволяет подключать устройства суммарной мощностью до 3300 Вт. Его можно легко закрепить на стене, что обеспечивает удобное организацию пространства. Отсутствие USB-разъемов компенсируется основными функциями, которые делают этот удлинитель идеальным решением для надежного и безопасного подключения вашей техники.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные и функциональные устройства, обеспечивающие безопасное подключение электроники и бытовой техники. Модель удлинителя/сетевого фильтра от бренда Pilot, произведенная в России, оснащена четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление, что гарантирует дополнительную защиту подключаемых устройств.
Черный корпус устройства делает его универсальным выбором для любого интерьера. Удлинитель оснащен 5-метровым шнуром, который позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от розетки. Защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность при использовании, а наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства.
Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 15 А и позволяет подключать устройства суммарной мощностью до 3300 Вт. Его можно легко закрепить на стене, что обеспечивает удобное организацию пространства. Отсутствие USB-разъемов компенсируется основными функциями, которые делают этот удлинитель идеальным решением для надежного и безопасного подключения вашей техники.
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