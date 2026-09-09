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Сетевой фильтр Most EHV 5м (5 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most EHV 5м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most EHV 5м (5 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255645
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
960

Описание товара Сетевой фильтр Most EHV 5м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр МОST EНV имеет широкий выключатель с индикацией включения, разрывающий фазную и нулевую линии питания, индивидуальный выключатель на каждую розетку, автоматический предохранитель на 10А, электронную схему подавления помех, схему для защиты техники от опасного повышенного напряжения в сети выше 250 В (защита от 380 Вольт). Сетевой фильтр MOST EНV мгновенно отключает технику при опасном скачке напряжения в сети питания от 250 Вольт и выше, тем самым сохраняя ее в целости. С помощью 5-ти индивидуальных выключателей приятно управлять включениями / выключениями техники с помощью одного нажатия. Нет необходимости вынимать вилку из любой розетки EHV. В нижней части корпуса имеются отверстия для крепежа фильтра.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most EHV 5м (5 розеток) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр МОST EНV имеет широкий выключатель с индикацией включения, разрывающий фазную и нулевую линии питания, индивидуальный выключатель на каждую розетку, автоматический предохранитель на 10А, электронную схему подавления помех, схему для защиты техники от опасного повышенного напряжения в сети выше 250 В (защита от 380 Вольт). Сетевой фильтр MOST EНV мгновенно отключает технику при опасном скачке напряжения в сети питания от 250 Вольт и выше, тем самым сохраняя ее в целости. С помощью 5-ти индивидуальных выключателей приятно управлять включениями / выключениями техники с помощью одного нажатия. Нет необходимости вынимать вилку из любой розетки EHV. В нижней части корпуса имеются отверстия для крепежа фильтра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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