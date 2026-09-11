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Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый

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Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 7
Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68287
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, г.
900

Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot сочетают в себе надежность и функциональность, обеспечивая вашим электроустройствам защиту и удобное подключение. Этот удлинитель/сетевой фильтр представлен в стильном сером цвете и оснащен 6 розетками типа F (евророзетками), что позволяет подключить сразу несколько устройств без необходимости переключения. Бренд Pilot уделяет особое внимание безопасности своих продуктов. Данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, что минимизирует риски, связанные с перепадами напряжения и перегрузками. Благодаря индикатору включения всегда легко определить, работает ли устройство. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и подключении устройств в комнате. Входная вилка также типа F (евровилка), что делает этот удлинитель совместимым с большинством стандартных розеток, используемых в Европе. Сетевые фильтры и удлинители Pilot с весом в 0,9 кг достаточно лёгкие, чтобы их можно было легко переносить или перемещать при необходимости. С этим устройством вы можете быть уверены в надежной защите ваших приборов и в удобстве их использования на каждый день.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot сочетают в себе надежность и функциональность, обеспечивая вашим электроустройствам защиту и удобное подключение. Этот удлинитель/сетевой фильтр представлен в стильном сером цвете и оснащен 6 розетками типа F (евророзетками), что позволяет подключить сразу несколько устройств без необходимости переключения. Бренд Pilot уделяет особое внимание безопасности своих продуктов. Данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, что минимизирует риски, связанные с перепадами напряжения и перегрузками. Благодаря индикатору включения всегда легко определить, работает ли устройство. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и подключении устройств в комнате. Входная вилка также типа F (евровилка), что делает этот удлинитель совместимым с большинством стандартных розеток, используемых в Европе. Сетевые фильтры и удлинители Pilot с весом в 0,9 кг достаточно лёгкие, чтобы их можно было легко переносить или перемещать при необходимости. С этим устройством вы можете быть уверены в надежной защите ваших приборов и в удобстве их использования на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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