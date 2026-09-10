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Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39204
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х12х6
Вес, г.
940

Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные устройства для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или офисе. Представляем вашему вниманию модель с общим количеством розеток — 6, которая предназначена для подключения различных бытовых и электронных приборов. Удлинитель отличается современным и лаконичным дизайном в белом цвете, что делает его универсальным для любого интерьера. Он оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и розетками того же типа. Активный индикатор включения показывает, что устройство работает и обеспечивает безопасность использования, визуально информируя о подаче тока. Сетевой фильтр Pilot снабжен долговечным шнуром длиной 5 метров, который позволяет удобно расположить удлинитель в помещении, даже на значительном расстоянии от источника питания. Устройство весит всего 0,437 кг, что облегчает его перемещение и установку. Сетевой фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что обеспечивает его совместимость с большинством бытовых электроприборов. У устройства отсутствуют USB-разъемы, что делает его простым и надежным решением для классического подключения техники. Pilot — это выбор тех, кто ценит качество, надежность и долговечность. Будь то дома или в офисе, удлинитель/сетевой фильтр Pilot обеспечит безопасное и эффективное распределение электроэнергии для ваших устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные устройства для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или офисе. Представляем вашему вниманию модель с общим количеством розеток — 6, которая предназначена для подключения различных бытовых и электронных приборов. Удлинитель отличается современным и лаконичным дизайном в белом цвете, что делает его универсальным для любого интерьера. Он оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и розетками того же типа. Активный индикатор включения показывает, что устройство работает и обеспечивает безопасность использования, визуально информируя о подаче тока. Сетевой фильтр Pilot снабжен долговечным шнуром длиной 5 метров, который позволяет удобно расположить удлинитель в помещении, даже на значительном расстоянии от источника питания. Устройство весит всего 0,437 кг, что облегчает его перемещение и установку. Сетевой фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что обеспечивает его совместимость с большинством бытовых электроприборов. У устройства отсутствуют USB-разъемы, что делает его простым и надежным решением для классического подключения техники. Pilot — это выбор тех, кто ценит качество, надежность и долговечность. Будь то дома или в офисе, удлинитель/сетевой фильтр Pilot обеспечит безопасное и эффективное распределение электроэнергии для ваших устройств.
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Доставка
Отзывы


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