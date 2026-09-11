Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и практичное решение для подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр сочетает в себе функциональность и безопасность, предлагая пользователям высокий уровень защиты и удобства. Сетевой фильтр Pilot оснащен шестью розетками типа F, что позволяет одновременно подключить несколько устройств, обеспечивая их надежное питание. Каждая розетка рассчитана на стандартное напряжение в 220 В. Устройство имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в размещении и использовании в различных помещениях. Одной из главных особенностей данного удлинителя является наличие защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Кроме того, на корпусе устройства имеется индикатор включения, позволяющий легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Компактный и легкий (весом всего 0,9 кг), удлинитель Pilot выполнен в универсальном сером цвете, который легко впишется в любой интерьер. Использование стандартных евророзеток и евровилки (тип F) делает его совместимым с большинством европейских устройств. Сетевые фильтры Pilot – это отличный выбор для дома и офиса, объединяющий в себе надежность, удобство и безопасность.
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