Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68289
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, кг.
1.18

Описание товара Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и практичное решение для подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр сочетает в себе функциональность и безопасность, предлагая пользователям высокий уровень защиты и удобства. Сетевой фильтр Pilot оснащен шестью розетками типа F, что позволяет одновременно подключить несколько устройств, обеспечивая их надежное питание. Каждая розетка рассчитана на стандартное напряжение в 220 В. Устройство имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в размещении и использовании в различных помещениях. Одной из главных особенностей данного удлинителя является наличие защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Кроме того, на корпусе устройства имеется индикатор включения, позволяющий легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Компактный и легкий (весом всего 0,9 кг), удлинитель Pilot выполнен в универсальном сером цвете, который легко впишется в любой интерьер. Использование стандартных евророзеток и евровилки (тип F) делает его совместимым с большинством европейских устройств. Сетевые фильтры Pilot – это отличный выбор для дома и офиса, объединяющий в себе надежность, удобство и безопасность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и практичное решение для подключения ваших электроприборов. Этот удлинитель/сетевой фильтр сочетает в себе функциональность и безопасность, предлагая пользователям высокий уровень защиты и удобства. Сетевой фильтр Pilot оснащен шестью розетками типа F, что позволяет одновременно подключить несколько устройств, обеспечивая их надежное питание. Каждая розетка рассчитана на стандартное напряжение в 220 В. Устройство имеет длину шнура 5 метров, что предоставляет свободу в размещении и использовании в различных помещениях. Одной из главных особенностей данного удлинителя является наличие защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Кроме того, на корпусе устройства имеется индикатор включения, позволяющий легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Компактный и легкий (весом всего 0,9 кг), удлинитель Pilot выполнен в универсальном сером цвете, который легко впишется в любой интерьер. Использование стандартных евророзеток и евровилки (тип F) делает его совместимым с большинством европейских устройств. Сетевые фильтры Pilot – это отличный выбор для дома и офиса, объединяющий в себе надежность, удобство и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Pilot Pro 5м (6 розеток) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...