Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 39205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 3м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и удобного подключения к сети. Разработанный с акцентом на безопасность и функциональность, этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетками), обеспечивая удобное подключение нескольких приборов одновременно.
Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко дотянуться до удаленных розеток, создавая более гибкие условия для расположения техники в комнате. Белая цветовая гамма корпуса обеспечивает эстетичность устройства и легкость интеграции в любое пространство.
Удлинитель Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию ваших электроприборов. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства, а входная вилка типа F обеспечивает надежный контакт с источником питания.
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — идеальное решение для дома и офиса, обеспечивающее защиту и удобство при использовании электронных устройств в сети с напряжением 220 В. Вес устройства составляет всего 0,83 кг, что делает его легким и мобильным.
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и удобного подключения к сети. Разработанный с акцентом на безопасность и функциональность, этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетками), обеспечивая удобное подключение нескольких приборов одновременно.
Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко дотянуться до удаленных розеток, создавая более гибкие условия для расположения техники в комнате. Белая цветовая гамма корпуса обеспечивает эстетичность устройства и легкость интеграции в любое пространство.
Удлинитель Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию ваших электроприборов. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства, а входная вилка типа F обеспечивает надежный контакт с источником питания.
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — идеальное решение для дома и офиса, обеспечивающее защиту и удобство при использовании электронных устройств в сети с напряжением 220 В. Вес устройства составляет всего 0,83 кг, что делает его легким и мобильным.
Сетевой фильтр Pilot GL 3м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 3м (6 розеток) белый