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Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый

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Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с заземлением
1
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
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  • Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 5
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  • Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255590
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Возможность крепления на стену
Да
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х13х10
Вес, г.
262

Описание товара Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый

Pilot - это надежные удлинители и сетевые фильтры, произведенные в России, которые обеспечивают высокую степень защиты ваших электроприборов. Данная модель отличается минималистичным и функциональным дизайном в классическом белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Основные характеристики: - Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр - Производитель: Pilot, Россия - Общее количество розеток: 1 - Цвет: белый - Тип входной вилки: Тип F (евровилка) - Тип розетки: Тип F (евророзетка) - Наличие заземления: есть - Количество розеток с заземлением: 1 - Защита от короткого замыкания: предусмотрена Дополнительные преимущества: - Возможность монтажа на стену, что обеспечивает удобное и безопасное размещение удлинителя - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимально допустимая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств - Работает с стандартным напряжением сети 220 В Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет надежным помощником в подключении и защите ваших электроприборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
влад в.

Достоинства:


Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марика М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
q q.

Достоинства:


Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший Упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Главное достоинство-это импульсная защита.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Исаенков Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пилот и в Африке пилот. Лайк
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ярослав Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Фёдор Л.

Достоинства:


Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая.удлиннитель работает.хороший удлинитель.спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на следующий день, хорошо упаковано , все работает , провод толстый.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Применила. Супер . С предохранителем.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный сетевой фильтр, доверяю данному производителю
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, закрепил под столом.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Утка У.

Достоинства:


Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Лысенко Евгений Анатольевич

Достоинства:


Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Возможность крепления на стену
Да
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Pilot - это надежные удлинители и сетевые фильтры, произведенные в России, которые обеспечивают высокую степень защиты ваших электроприборов. Данная модель отличается минималистичным и функциональным дизайном в классическом белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Основные характеристики: - Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр - Производитель: Pilot, Россия - Общее количество розеток: 1 - Цвет: белый - Тип входной вилки: Тип F (евровилка) - Тип розетки: Тип F (евророзетка) - Наличие заземления: есть - Количество розеток с заземлением: 1 - Защита от короткого замыкания: предусмотрена Дополнительные преимущества: - Возможность монтажа на стену, что обеспечивает удобное и безопасное размещение удлинителя - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимально допустимая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств - Работает с стандартным напряжением сети 220 В Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет надежным помощником в подключении и защите ваших электроприборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
влад в.

Достоинства:


Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Антон Л.

Достоинства:


Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Марика М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
q q.

Достоинства:


Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший Упаковка целая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Главное достоинство-это импульсная защита.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Исаенков Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пилот и в Африке пилот. Лайк
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ярослав Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Фёдор Л.

Достоинства:


Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая.удлиннитель работает.хороший удлинитель.спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на следующий день, хорошо упаковано , все работает , провод толстый.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Применила. Супер . С предохранителем.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный сетевой фильтр, доверяю данному производителю
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, закрепил под столом.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Утка У.

Достоинства:


Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Лысенко Евгений Анатольевич

Достоинства:


Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.


Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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