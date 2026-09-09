Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное решение для подключения множества устройств в условиях бытового и офисного использования. Произведенные в России, эти удлинители предлагают впечатляющие характеристики, которые делают их идеальными для разнообразного применения. Один из ключевых параметров — это шесть розеток типа F (евророзетка), что позволяет подключать несколько устройств одновременно без необходимости использования дополнительных адаптеров. Каждая розетка оснащена заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность и защиту оборудования. Длина шнура составляет 5 метров, что дает возможность удобно расположить удлинитель в оптимальном месте, независимо от расположения розеток в помещении. Серый цвет устройства прекрасно сочетается с современным интерьером, добавляя элегантности и профессионализма в обстановку. Для обеспечения безопасности подключения предусмотрена защита от короткого замыкания, что снижает риск повреждения приборов и помогает избежать непредвиденных ситуаций. Удлинители Pilot рассчитаны на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт и максимальный ток нагрузки 10 А, что делает их подходящими для большинства бытовых устройств. Устройство оснащено индикатором включения, что позволяет удобно отслеживать его состояние и статус работы. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает универсальную совместимость с большинством розеток в Европе и странах СНГ. Сетевые фильтры и удлинители Pilot идеально подходят для тех, кто ищет надежное и безопасное средство для организации электропитания в доме или офисе.
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