Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и практичное решение для защиты ваших электроприборов и удобного подключения к сети. Изготовленный в России, этот фильтр сочетает в себе высокое качество и продуманную функциональность. Он оснащен шестью розетками типа F, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно, на что рассчитан данный удлинитель. Все розетки выполнены в стандарте евровилки и подходят для напряжения 220-230 В. Кроме того, на устройстве имеется индикатор включения, который позволяет легко определить, работает ли удлинитель в данный момент. Сетевой фильтр выполнен в универсальном сером цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Компактный и легкий (всего 0,3 кг), он удобен для использования как дома, так и в офисе. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, удлинитель Pilot остается отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в эксплуатации.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр. Pilot, как всегда, на высоте. Доехал быстро, за 1 день, практически. Ещё и получился неожиданный бонус, вместо 1,8 метра приехал трёхметровый.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, благодарю, надеюсь это качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
При первом включении издавал звуки странные, звук тока в розетке. Потом вроде перестал. Пока работает. С виду надежно сделан
Достоинства:
Комментарий:
Хороший разветвитель, как сетевой фильтр - не знаю, аварийных ситуаций не было Подключил ПК, ТВ, акустику, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Забирала в магазине продавца. Все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию на сайте, но еще очень далеко от качества APC !!!
Достоинства:
Комментарий:
Пилот удобный, качественный, работает стабильно без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
крепкий, сразу видно качество. пластик настоящий, не тонкий
Достоинства:
Комментарий:
Классический надежный сетевой фильтр. Предыдущая модель прожила больше 10 лет, сейчас дома 3 таких, вопросов к работе нет
Достоинства:
Комментарий:
Это пилот. И этим все сказано. Несколько лет использую, старые модели кажутся более надёжным и долговечными. Дома трудятся 4 штуки,2 под пк и 2 под тв и прочее.
Достоинства:
Комментарий:
Работает и слава богу. Внешний вид как будто б/у. Топорно сделан. Неодинаковые зазоры по стыку двух половин. Ранее у другого продавца заказал такой же фильтр сетевой, пластик будто колотили. В колодцах розеток пыль. Думал б/у прислали, отправил обратно. Этот фильтр чуть получше. Оказывается их так делают! Россия.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный сетевой фильтр. Покупал для питания ПК и настольной лампы.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр. Pilot, как всегда, на высоте. Доехал быстро, за 1 день, практически. Ещё и получился неожиданный бонус, вместо 1,8 метра приехал трёхметровый.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, благодарю, надеюсь это качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
При первом включении издавал звуки странные, звук тока в розетке. Потом вроде перестал. Пока работает. С виду надежно сделан
Достоинства:
Комментарий:
Хороший разветвитель, как сетевой фильтр - не знаю, аварийных ситуаций не было Подключил ПК, ТВ, акустику, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Забирала в магазине продавца. Все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию на сайте, но еще очень далеко от качества APC !!!
Достоинства:
Комментарий:
Пилот удобный, качественный, работает стабильно без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
крепкий, сразу видно качество. пластик настоящий, не тонкий
Достоинства:
Комментарий:
Классический надежный сетевой фильтр. Предыдущая модель прожила больше 10 лет, сейчас дома 3 таких, вопросов к работе нет
Достоинства:
Комментарий:
Это пилот. И этим все сказано. Несколько лет использую, старые модели кажутся более надёжным и долговечными. Дома трудятся 4 штуки,2 под пк и 2 под тв и прочее.
Достоинства:
Комментарий:
Работает и слава богу. Внешний вид как будто б/у. Топорно сделан. Неодинаковые зазоры по стыку двух половин. Ранее у другого продавца заказал такой же фильтр сетевой, пластик будто колотили. В колодцах розеток пыль. Думал б/у прислали, отправил обратно. Этот фильтр чуть получше. Оказывается их так делают! Россия.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный сетевой фильтр. Покупал для питания ПК и настольной лампы.