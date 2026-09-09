Сетевой фильтр Pilot Pro 7м (6 розеток) серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, г.
500
Описание товара Сетевой фильтр Pilot Pro 7м (6 розеток) серый
Одна из “топовых” моделей всего нашего ассортимента. Она обладает самой высокой степенью защиты от импульсных помех и грозового разряда и качественным индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех. Как и все сетевые фильтры Pilot она имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Специальная диагностическая схема сетевого фильтра Pilot Pro позволяет определять наличие заземления на контактах розеток изделия и оптимальную фазировку вилки. Сетевой фильтр Pilot Pro отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Одна из “топовых” моделей всего нашего ассортимента. Она обладает самой высокой степенью защиты от импульсных помех и грозового разряда и качественным индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех. Как и все сетевые фильтры Pilot она имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Специальная диагностическая схема сетевого фильтра Pilot Pro позволяет определять наличие заземления на контактах розеток изделия и оптимальную фазировку вилки. Сетевой фильтр Pilot Pro отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности.
Сетевой фильтр Pilot Pro 7м (6 розеток) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Pro 7м (6 розеток) серый