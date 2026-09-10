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Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток)

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Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 1
Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 2
Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 3
Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 4
Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 5
Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый, серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 1
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 2
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 3
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 4
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 5
  • Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412590
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый, серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, кг.
1.51

Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток)

Сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для обеспечения безопасности вашего электрооборудования. Эти устройства, изготовленные в России, имеют универсальный дизайн в белом или сером цвете, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер. Фильтры Pilot оснащены шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять обладают заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для подключаемых устройств. Удлинители имеют надежный предохранитель, предотвращающий перегрузки, а индикатор включения позволяет легко определить статус работы устройства. Особенностью данных моделей является возможность крепления на стену, что обеспечивает удобное размещение и экономию пространства. Длина шнура составляет 10 метров, что дает возможность свободно подключать устройства на значительном удалении от розетки питания. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность. Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это отличное сочетание функциональности и безопасности для вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток)




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый, серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для обеспечения безопасности вашего электрооборудования. Эти устройства, изготовленные в России, имеют универсальный дизайн в белом или сером цвете, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер. Фильтры Pilot оснащены шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять обладают заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для подключаемых устройств. Удлинители имеют надежный предохранитель, предотвращающий перегрузки, а индикатор включения позволяет легко определить статус работы устройства. Особенностью данных моделей является возможность крепления на стену, что обеспечивает удобное размещение и экономию пространства. Длина шнура составляет 10 метров, что дает возможность свободно подключать устройства на значительном удалении от розетки питания. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность. Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это отличное сочетание функциональности и безопасности для вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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