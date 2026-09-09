Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и функциональное решение для организации электрического питания в вашем доме или офисе. Этот удлинитель и сетевой фильтр от российского бренда Pilot предлагает оптимальное сочетание простоты и безопасности. Основные характеристики устройства включают наличие четырех розеток типа F (евророзеток) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту для подключаемых устройств. Сетевой фильтр оснащен функцией защиты от короткого замыкания, что повышает его надежность и долговечность. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. С длиной шнура в 10 метров, Pilot гарантирует удобство использования даже в больших помещениях, где розетки могут находиться на значительном удалении от подключаемого оборудования. Белый цвет устройства позволяет ему вписаться в любую обстановку, будь то офисная или домашняя среда. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки – 10 А, что делает удлинитель подходящим для большинства бытовых приборов и электронных устройств. Устройство оснащено евровилкой типа F, что обеспечивает широкий спектр совместимости с большинством розеток. Кроме того, наличие крепления на стену предоставляет дополнительную гибкость в выборе места установки. Отсутствие USB разъемов делает этот удлинитель идеальным для задач, где требуется исключительно подключение через стандартные розетки. Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это качество и безопасность, изготовленные в России для вашего удобства и спокойствия.
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