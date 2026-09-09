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Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый

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Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255717
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х15х5
Вес, кг.
1.03

Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и функциональное решение для организации электрического питания в вашем доме или офисе. Этот удлинитель и сетевой фильтр от российского бренда Pilot предлагает оптимальное сочетание простоты и безопасности. Основные характеристики устройства включают наличие четырех розеток типа F (евророзеток) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту для подключаемых устройств. Сетевой фильтр оснащен функцией защиты от короткого замыкания, что повышает его надежность и долговечность. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. С длиной шнура в 10 метров, Pilot гарантирует удобство использования даже в больших помещениях, где розетки могут находиться на значительном удалении от подключаемого оборудования. Белый цвет устройства позволяет ему вписаться в любую обстановку, будь то офисная или домашняя среда. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки – 10 А, что делает удлинитель подходящим для большинства бытовых приборов и электронных устройств. Устройство оснащено евровилкой типа F, что обеспечивает широкий спектр совместимости с большинством розеток. Кроме того, наличие крепления на стену предоставляет дополнительную гибкость в выборе места установки. Отсутствие USB разъемов делает этот удлинитель идеальным для задач, где требуется исключительно подключение через стандартные розетки. Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это качество и безопасность, изготовленные в России для вашего удобства и спокойствия.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 10м (4 розетки) белый




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это надежное и функциональное решение для организации электрического питания в вашем доме или офисе. Этот удлинитель и сетевой фильтр от российского бренда Pilot предлагает оптимальное сочетание простоты и безопасности. Основные характеристики устройства включают наличие четырех розеток типа F (евророзеток) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту для подключаемых устройств. Сетевой фильтр оснащен функцией защиты от короткого замыкания, что повышает его надежность и долговечность. Индикатор включения позволяет легко определить состояние устройства. С длиной шнура в 10 метров, Pilot гарантирует удобство использования даже в больших помещениях, где розетки могут находиться на значительном удалении от подключаемого оборудования. Белый цвет устройства позволяет ему вписаться в любую обстановку, будь то офисная или домашняя среда. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки – 10 А, что делает удлинитель подходящим для большинства бытовых приборов и электронных устройств. Устройство оснащено евровилкой типа F, что обеспечивает широкий спектр совместимости с большинством розеток. Кроме того, наличие крепления на стену предоставляет дополнительную гибкость в выборе места установки. Отсутствие USB разъемов делает этот удлинитель идеальным для задач, где требуется исключительно подключение через стандартные розетки. Сетевые фильтры и удлинители Pilot – это качество и безопасность, изготовленные в России для вашего удобства и спокойствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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