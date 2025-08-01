Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый

7 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39206
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х9х8
Вес, г.
700

Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и функциональное решение для защиты и организации электропитания ваших приборов. Данная модель совмещает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Минималистичный белый корпус устройства гармонично вписывается в интерьер любого помещения, не привлекая лишнего внимания. Удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, упрощая их эксплуатацию. Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство подключения в разных частях комнаты. Важной характеристикой модели является наличие защиты от короткого замыкания, которая гарантирует безопасность использования подключаемых устройств и минимизирует риск их повреждения. Индикатор включения позволяет с первого взгляда определить, находится ли устройство в рабочем состоянии, что обеспечивает дополнительный комфорт и контроль над электрической сетью. Общий вес устройства составляет 0,6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и размещения в любых условиях. Удлинитель поддерживает стандартное напряжение сети 220 В и оборудован входной вилкой типа F (евровилка), обеспечивая совместимость с розетками большинства европейских стран. Pilot заботится о надежности и безопасности своих изделий, предлагая продуманное решение с высоким уровнем защиты и функциональности, что позволит вам спокойно использовать ваши электроприборы в любых условиях.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар не стоит своих денег, тонкие жилы провода (0,75), цвет корпуса серо-грязный. Отличная коробка и паспорт внутри со всеми возможными сертификатами.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Много розеток. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр, удобный, ни раз выручал при включении большого кол-ва гаджетов в доме со старой проводкой
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
НЭО

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, брали аналогичный, прослужил больше 7 лет.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Смирнов Павел

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, берем не первый раз. Из трех пилотов один со времени вышел из строя (более простая версия).
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Шабалин Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Сетевыми фильтрами пилот пользуюсь с 2007 года , с момента первой покупки плазмы, которая на видео. Но тот сетевой фильтр 2007 г конечно отправил уже на пенсию. Хотя и работает до сих пор. Сетевой фильтр Pilot GL – оптимальное решение для защиты компьютеров, бытовой и офисной техники. Модель, сочетающая в себе, высокой степени защиту от импульсных помех и грозового разряда и качественный индуктивно-емкостной фильтр высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot GL имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Розетки изделия закрыты специальными защитными шторками, которые исключают контакт ребенка с электрическим током. Сетевой фильтр Pilot GL отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Краткие характеристики сетевого фильтра Pilot GL. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot GL выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot GL имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Жанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Стильное исполнение, но оказалось, что штекеры устройств не плотно входят в разъемы фильтра и выпадают при малейшем усилии. Это очень странно. Надеюсь, понятно, что если я купила фильтр для домашнего компьютера, зарядки смартфона и прочего-от этой особенности страдает и моя работа и мои устройства (если вдруг прекращается питание).



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и функциональное решение для защиты и организации электропитания ваших приборов. Данная модель совмещает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Минималистичный белый корпус устройства гармонично вписывается в интерьер любого помещения, не привлекая лишнего внимания. Удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, упрощая их эксплуатацию. Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство подключения в разных частях комнаты. Важной характеристикой модели является наличие защиты от короткого замыкания, которая гарантирует безопасность использования подключаемых устройств и минимизирует риск их повреждения. Индикатор включения позволяет с первого взгляда определить, находится ли устройство в рабочем состоянии, что обеспечивает дополнительный комфорт и контроль над электрической сетью. Общий вес устройства составляет 0,6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и размещения в любых условиях. Удлинитель поддерживает стандартное напряжение сети 220 В и оборудован входной вилкой типа F (евровилка), обеспечивая совместимость с розетками большинства европейских стран. Pilot заботится о надежности и безопасности своих изделий, предлагая продуманное решение с высоким уровнем защиты и функциональности, что позволит вам спокойно использовать ваши электроприборы в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар не стоит своих денег, тонкие жилы провода (0,75), цвет корпуса серо-грязный. Отличная коробка и паспорт внутри со всеми возможными сертификатами.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Много розеток. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фильтр, удобный, ни раз выручал при включении большого кол-ва гаджетов в доме со старой проводкой
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
НЭО

Достоинства:


Комментарий:
Всё в порядке, брали аналогичный, прослужил больше 7 лет.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Смирнов Павел

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр, берем не первый раз. Из трех пилотов один со времени вышел из строя (более простая версия).
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Шабалин Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Сетевыми фильтрами пилот пользуюсь с 2007 года , с момента первой покупки плазмы, которая на видео. Но тот сетевой фильтр 2007 г конечно отправил уже на пенсию. Хотя и работает до сих пор. Сетевой фильтр Pilot GL – оптимальное решение для защиты компьютеров, бытовой и офисной техники. Модель, сочетающая в себе, высокой степени защиту от импульсных помех и грозового разряда и качественный индуктивно-емкостной фильтр высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot GL имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Розетки изделия закрыты специальными защитными шторками, которые исключают контакт ребенка с электрическим током. Сетевой фильтр Pilot GL отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Краткие характеристики сетевого фильтра Pilot GL. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot GL выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot GL имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Жанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Стильное исполнение, но оказалось, что штекеры устройств не плотно входят в разъемы фильтра и выпадают при малейшем усилии. Это очень странно. Надеюсь, понятно, что если я купила фильтр для домашнего компьютера, зарядки смартфона и прочего-от этой особенности страдает и моя работа и мои устройства (если вдруг прекращается питание).


Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...