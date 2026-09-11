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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м.

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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 1
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 2
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 3
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 4
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 1
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 2
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 3
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 4
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580376
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х7
Вес, г.
910

Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м.

Сетевой фильтр Pilot SG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 4-мя розетками до 8 различных потребителей. Сетевой фильтр Pilot SG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot SG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot SG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники. Модель выпускается с длиной шнура 1,8 / 3,0 / 5,0/ 7,0/ 10 м

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м.




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot SG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 4-мя розетками до 8 различных потребителей. Сетевой фильтр Pilot SG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot SG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot SG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники. Модель выпускается с длиной шнура 1,8 / 3,0 / 5,0/ 7,0/ 10 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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