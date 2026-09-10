Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)
Сетевые фильтры и удлинители Гарнизон – это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Модель представлена в элегантном белом цвете и оборудована четырьмя розетками типа F (евророзетка), которые идеально подходят для использования в домашних условиях или офисе. Удлинитель обладает длиной шнура 5 метров, что обеспечивает удобство размещения в помещении, вне зависимости от расположения ближайшей розетки. Благодаря наличию заземления и четырем розеткам с заземлением, устройства, подключенные к фильтру, защищены от возможных электрических повреждений. Фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения, что усиливает безопасность эксплуатации. Встроенная защита от короткого замыкания предотвращает перегрузки и позволяет безопасно использовать устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что делает этот удлинитель подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Гарнизон – это идеальное сочетание простоты, надежности и безопасности, обеспечивающее долгий срок службы ваших устройств. Весит он всего 0,66 кг, что позволяет легко перемещать или транспортировать его при необходимости. Гарнизон создает продукцию, которая соответствует высоким стандартам качества и надежности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-B 3м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 1 780 руб. 2 370 руб.445 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Socket...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
Отзывы о товаре Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)