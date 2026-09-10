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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)

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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 1
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 2
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 3
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 1
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 2
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 3
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365653
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х17х7
Вес, г.
560

Описание товара Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)

Сетевые фильтры и удлинители Гарнизон – это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Модель представлена в элегантном белом цвете и оборудована четырьмя розетками типа F (евророзетка), которые идеально подходят для использования в домашних условиях или офисе. Удлинитель обладает длиной шнура 5 метров, что обеспечивает удобство размещения в помещении, вне зависимости от расположения ближайшей розетки. Благодаря наличию заземления и четырем розеткам с заземлением, устройства, подключенные к фильтру, защищены от возможных электрических повреждений. Фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения, что усиливает безопасность эксплуатации. Встроенная защита от короткого замыкания предотвращает перегрузки и позволяет безопасно использовать устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что делает этот удлинитель подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Гарнизон – это идеальное сочетание простоты, надежности и безопасности, обеспечивающее долгий срок службы ваших устройств. Весит он всего 0,66 кг, что позволяет легко перемещать или транспортировать его при необходимости. Гарнизон создает продукцию, которая соответствует высоким стандартам качества и надежности.

Отзывы о товаре Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-5 5м (4 розетки)




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Гарнизон – это надежное и функциональное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Модель представлена в элегантном белом цвете и оборудована четырьмя розетками типа F (евророзетка), которые идеально подходят для использования в домашних условиях или офисе. Удлинитель обладает длиной шнура 5 метров, что обеспечивает удобство размещения в помещении, вне зависимости от расположения ближайшей розетки. Благодаря наличию заземления и четырем розеткам с заземлением, устройства, подключенные к фильтру, защищены от возможных электрических повреждений. Фильтр оснащен предохранителем и индикатором включения, что усиливает безопасность эксплуатации. Встроенная защита от короткого замыкания предотвращает перегрузки и позволяет безопасно использовать устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что делает этот удлинитель подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Гарнизон – это идеальное сочетание простоты, надежности и безопасности, обеспечивающее долгий срок службы ваших устройств. Весит он всего 0,66 кг, что позволяет легко перемещать или транспортировать его при необходимости. Гарнизон создает продукцию, которая соответствует высоким стандартам качества и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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