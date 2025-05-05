Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и функциональное решение для питания ваших электроустройств. Этот удлинитель оснащен длинным 10-метровым шнуром, что обеспечивает гибкость в размещении ваших приборов в пространстве. Изготовленный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Устройство предлагает пять розеток типа F (евророзетки) с заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при использовании. Сетевой фильтр поддерживает напряжение сети 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что позволяет подключать устройства общей мощностью до 2200 Вт. Дополнительные меры безопасности включают защиту от короткого замыкания, что делает использование устройства еще более безопасным. Легкий и компактный, с весом всего 0,839 кг, этот удлинитель от Buro обеспечивает надежное подключение и защиту вашей техники. Надежность, универсальность и безопасность делают сетевые фильтры Buro идеальным выбором для дома и офиса.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 440 руб. 3 040 руб.610 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 650 руб. 2 710 руб.663 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий сетевой фильтр и переноска.
Достоинства:
Комментарий:
Я его ещё даже не распечатал)
Достоинства:
Комментарий:
Все в наличии, в рабочем состоянии. Упаковка не нарушена. Все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован товар, пришел быстро, работает.
Достоинства:
Комментарий:
слабый металл на земле, гнется при соединении с вилкой, может сломаться, пока работает!
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл вовремя упаковка отличная все работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
метраж заявлен верно, упакован хорошо, работает отлично. за такую цену вообще отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удлинитель работает-все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. длина шнура устраивает. использую пока только на 2 зарядки. нет противного запаха дешевой пластмассы. добротный. не греется. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает ,как в описании,соответствует
Достоинства:
Комментарий:
спасибо огромное .Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
главное работает уже хорошо
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр работает хорошо. все гнезда проверили.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, практично, но на полную ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
рабочий Удлиннитель, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычный. что и хотела. целое привезли. в коробке. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой сетевик. Провёл его внутри плинтуса, чтобы не было видно. Брался, чтобы подвести питание для устройств с мелким потреблением (настольная лампа, подсветка, зарядка для телефона). Со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно быстрая доставка и всё работает. Рекомендую
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-10-W 10м (5 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий сетевой фильтр и переноска.
Достоинства:
Комментарий:
Я его ещё даже не распечатал)
Достоинства:
Комментарий:
Все в наличии, в рабочем состоянии. Упаковка не нарушена. Все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован товар, пришел быстро, работает.
Достоинства:
Комментарий:
слабый металл на земле, гнется при соединении с вилкой, может сломаться, пока работает!
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл вовремя упаковка отличная все работает спасибо
Достоинства:
Комментарий:
метраж заявлен верно, упакован хорошо, работает отлично. за такую цену вообще отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удлинитель работает-все отлично
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает. длина шнура устраивает. использую пока только на 2 зарядки. нет противного запаха дешевой пластмассы. добротный. не греется. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает ,как в описании,соответствует
Достоинства:
Комментарий:
спасибо огромное .Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
главное работает уже хорошо
Достоинства:
Комментарий:
сетевой фильтр работает хорошо. все гнезда проверили.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, практично, но на полную ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
рабочий Удлиннитель, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
обычный. что и хотела. целое привезли. в коробке. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой сетевик. Провёл его внутри плинтуса, чтобы не было видно. Брался, чтобы подвести питание для устройств с мелким потреблением (настольная лампа, подсветка, зарядка для телефона). Со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно быстрая доставка и всё работает. Рекомендую