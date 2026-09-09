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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый

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Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 6
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 7
Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 6
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 7
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255741
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Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х6
Вес, г.
650

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый

Представляем сетевые фильтры и удлинители Power Cube — идеальное решение для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр объединяет в себе функциональность и стиль, обладая всеми необходимыми характеристиками для надежной и безопасной работы ваших электронных устройств. Сетевой фильтр Power Cube оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая высокую степень безопасности подключения. Все розетки оснащены заземлением, что гарантирует защиту от возможных повреждений оборудования из-за короткого замыкания. Благодаря длине шнура в 5 метров, Power Cube предлагает большую свободу в размещении и подключении ваших устройств, помогая избавиться от лишних удлинителей. Его стильный серый цвет делает Power Cube гармоничным дополнением к любому интерьеру. Для максимального удобства и организации пространства предусмотрена возможность крепления на стену. Индикатор включения обеспечивает визуальный контроль над состоянием устройства. Удлинитель/сетевой фильтр Power Cube справляется с максимальным током нагрузки до 10 А и поддерживает подключенную нагрузку мощностью до 2200 Вт, что делает его идеально подходящим для использования с самыми разнообразными бытовыми и офисными приборами. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством современных электрических сетей. Power Cube — это безопасность, надежность и стильный дизайн в одном устройстве, без лишних элементов, таких как USB разъемы, что позволяет сосредоточиться на его основных функциях и надежности. Выбирая Power Cube, вы выбираете качество и доверие.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем сетевые фильтры и удлинители Power Cube — идеальное решение для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр объединяет в себе функциональность и стиль, обладая всеми необходимыми характеристиками для надежной и безопасной работы ваших электронных устройств. Сетевой фильтр Power Cube оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая высокую степень безопасности подключения. Все розетки оснащены заземлением, что гарантирует защиту от возможных повреждений оборудования из-за короткого замыкания. Благодаря длине шнура в 5 метров, Power Cube предлагает большую свободу в размещении и подключении ваших устройств, помогая избавиться от лишних удлинителей. Его стильный серый цвет делает Power Cube гармоничным дополнением к любому интерьеру. Для максимального удобства и организации пространства предусмотрена возможность крепления на стену. Индикатор включения обеспечивает визуальный контроль над состоянием устройства. Удлинитель/сетевой фильтр Power Cube справляется с максимальным током нагрузки до 10 А и поддерживает подключенную нагрузку мощностью до 2200 Вт, что делает его идеально подходящим для использования с самыми разнообразными бытовыми и офисными приборами. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством современных электрических сетей. Power Cube — это безопасность, надежность и стильный дизайн в одном устройстве, без лишних элементов, таких как USB разъемы, что позволяет сосредоточиться на его основных функциях и надежности. Выбирая Power Cube, вы выбираете качество и доверие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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