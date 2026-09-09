Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-15 5м (5 розеток) серый
Представляем сетевые фильтры и удлинители Power Cube — идеальное решение для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр объединяет в себе функциональность и стиль, обладая всеми необходимыми характеристиками для надежной и безопасной работы ваших электронных устройств. Сетевой фильтр Power Cube оснащен пятью розетками типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая высокую степень безопасности подключения. Все розетки оснащены заземлением, что гарантирует защиту от возможных повреждений оборудования из-за короткого замыкания. Благодаря длине шнура в 5 метров, Power Cube предлагает большую свободу в размещении и подключении ваших устройств, помогая избавиться от лишних удлинителей. Его стильный серый цвет делает Power Cube гармоничным дополнением к любому интерьеру. Для максимального удобства и организации пространства предусмотрена возможность крепления на стену. Индикатор включения обеспечивает визуальный контроль над состоянием устройства. Удлинитель/сетевой фильтр Power Cube справляется с максимальным током нагрузки до 10 А и поддерживает подключенную нагрузку мощностью до 2200 Вт, что делает его идеально подходящим для использования с самыми разнообразными бытовыми и офисными приборами. Входная вилка типа F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством современных электрических сетей. Power Cube — это безопасность, надежность и стильный дизайн в одном устройстве, без лишних элементов, таких как USB разъемы, что позволяет сосредоточиться на его основных функциях и надежности. Выбирая Power Cube, вы выбираете качество и доверие.
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