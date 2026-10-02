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Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый

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Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
2 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х15х5
Вес, г.
520

Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и практичное решение для подключения электрических устройств в вашем доме или офисе. Этот удлинитель/сетевой фильтр произведен в России и отличается высоким качеством исполнения. Основные характеристики данного устройства включают в себя четыре розетки типа F (евророзетки), каждая из которых обеспечена заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию подключенных приборов, а максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет использовать устройства с общей мощностью до 2200 Вт. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, что обеспечивает удобство в размещении подсоединенных аппаратов на расстоянии от розетки. Белый цвет изделия гармонично впишется в любой интерьер, а наличие индикатора включения позволит легко определить рабочее состояние устройства. Кроме того, сетевой фильтр Pilot предлагает возможность крепления на стену, что помогает экономить пространство и упрощает организацию рабочего пространства. Отсутствие USB разъемов компенсируется надежностью и безопасностью стандартных розеток. Обладая всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного подключения электрических приборов, удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет отличным помощником в вашем доме или офисе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и практичное решение для подключения электрических устройств в вашем доме или офисе. Этот удлинитель/сетевой фильтр произведен в России и отличается высоким качеством исполнения. Основные характеристики данного устройства включают в себя четыре розетки типа F (евророзетки), каждая из которых обеспечена заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию подключенных приборов, а максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет использовать устройства с общей мощностью до 2200 Вт. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, что обеспечивает удобство в размещении подсоединенных аппаратов на расстоянии от розетки. Белый цвет изделия гармонично впишется в любой интерьер, а наличие индикатора включения позволит легко определить рабочее состояние устройства. Кроме того, сетевой фильтр Pilot предлагает возможность крепления на стену, что помогает экономить пространство и упрощает организацию рабочего пространства. Отсутствие USB разъемов компенсируется надежностью и безопасностью стандартных розеток. Обладая всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного подключения электрических приборов, удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет отличным помощником в вашем доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый - по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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