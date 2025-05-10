Сетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и функциональное решение для дома и офиса. Модель оборудована шнуром длиной 1,8 метра, что обеспечивает комфортное подключение к источнику питания даже на удаленном расстоянии. Особое внимание уделено безопасности: устройство оснащено защитой от короткого замыкания и встроенным предохранителем, что предотвращает повреждение электроники и снижает риск возгораний. Pilot предлагает 6 розеток типа F с заземлением, гарантирующих стабильное питание и повышенную безопасность подключения. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет подключать мощные приборы без риска перегрузки. Индикатор включения даст знать о статусе работы устройства, а возможность крепления на стену обеспечивает удобную организацию пространства. Элегантный белый цвет корпуса прекрасно впишется в любой интерьер. Изделие произведено в России с соблюдением всех установленных стандартов качества. Это отличный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и стильный дизайн.
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Достоинства:
Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший Упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Главное достоинство-это импульсная защита.
Достоинства:
Комментарий:
Пилот и в Африке пилот. Лайк
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Достоинства:
Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Достоинства:
Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Достоинства:
Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Достоинства:
Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Достоинства:
Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая.удлиннитель работает.хороший удлинитель.спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на следующий день, хорошо упаковано , все работает , провод толстый.
Достоинства:
Комментарий:
Применила. Супер . С предохранителем.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный сетевой фильтр, доверяю данному производителю
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, закрепил под столом.
Достоинства:
Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Достоинства:
Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Достоинства:
Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший Упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Главное достоинство-это импульсная защита.
Достоинства:
Комментарий:
Пилот и в Африке пилот. Лайк
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Достоинства:
Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Достоинства:
Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Достоинства:
Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Достоинства:
Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Достоинства:
Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая.удлиннитель работает.хороший удлинитель.спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на следующий день, хорошо упаковано , все работает , провод толстый.
Достоинства:
Комментарий:
Применила. Супер . С предохранителем.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный сетевой фильтр, доверяю данному производителю
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, закрепил под столом.
Достоинства:
Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Достоинства:
Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Достоинства:
Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.