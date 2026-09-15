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Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)

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Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 6
Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 6
  • Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651202
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Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.55

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)

Сетевой фильтр Power Cube Pro с защитными шторками на розетках убережет подключенную через него технику от высокочастотных, импульсных помех и короткого замыкания. Длинный, пятиметровый провод позволяет использовать его в качестве удлинителя. Благодаря наличию сразу шести точек подключения от него удастся запитать все оборудование для офисного рабочего места и оставить свободную розетку для зарядки телефонов. Обесточить все сразу по окончании дня получится нажатием одной кнопки на сетевом фильтре. К Power Cube Pro можно подключить приборы совокупной мощностью до 3500 Вт. Вилка и все розетки соответствуют типу F (евро).

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Power Cube Pro с защитными шторками на розетках убережет подключенную через него технику от высокочастотных, импульсных помех и короткого замыкания. Длинный, пятиметровый провод позволяет использовать его в качестве удлинителя. Благодаря наличию сразу шести точек подключения от него удастся запитать все оборудование для офисного рабочего места и оставить свободную розетку для зарядки телефонов. Обесточить все сразу по окончании дня получится нажатием одной кнопки на сетевом фильтре. К Power Cube Pro можно подключить приборы совокупной мощностью до 3500 Вт. Вилка и все розетки соответствуют типу F (евро).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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