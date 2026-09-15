Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и функциональное решение для подключения ваших устройств в домашних и офисных условиях. Выполненный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен евровилкой типа F, что обеспечивает его совместимость с большинством розеток. Модель имеет шесть розеток, среди которых присутствуют типы C и F. Все розетки оборудованы заземлением для вашей безопасности, что особенно важно при подключении устройств высокой мощности. Для дополнительной защиты предусмотрен встроенный предохранитель, оберегающий подключенные приборы от скачков напряжения и перегрузок. Одной из практичных функций этого удлинителя является возможность крепления на стену, что позволяет организовать пространство наиболее удобно. Шнур длиной 1,8 метра обеспечивает комфортное подключение к удаленным розеткам. Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт при стандартном напряжении в 220 В, что делает его универсальным и удобным выбором для большинства бытовых и офисных приборов.
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