Удлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30m PF_B4674
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%2 510 руб. 3 040 руб.
В наличии
Код товара: 661101
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб. -17%
3 040 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Удлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30m PF_B4674
Удлинители на катушках Perfeo «RuPower» - спасение в ситуациях, когда стандартной длины шнура питания становится недостаточно. Они идеально подойдут для подключения ремонтного, строительного и другого оборудования. Модель имеют защиту от влаги и пыли IP44 и может эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влажности или на улице под крышей, а встроенный предохранитель защитит вашу технику от перегрузок и замыканий.
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Удлинители на катушках Perfeo «RuPower» - спасение в ситуациях, когда стандартной длины шнура питания становится недостаточно. Они идеально подойдут для подключения ремонтного, строительного и другого оборудования. Модель имеют защиту от влаги и пыли IP44 и может эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влажности или на улице под крышей, а встроенный предохранитель защитит вашу технику от перегрузок и замыканий.
Удлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30m PF_B4674 - стоимость товара 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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