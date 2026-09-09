Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для безопасного и удобного подключения ваших электронных устройств. Произведенный в России, этот удлинитель выполнен в стильном черном цвете и предлагает пользователям высокую функциональность. Обладая четырьмя розетками типа F (евророзетка), оснащенными заземлением, сетевой фильтр Pilot обеспечивает надежное и безопасное подключение ваших приборов. Максимальная нагрузка удлинителя достигает 15 А, а его мощность — 3300 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства, от бытовой техники до офисного оборудования. Длина шнура составляет 7 метров, что дает возможность комфортно расположить удлинитель в нужном месте, даже если розетка находится на значительном удалении. Удобство использования также повышает наличие индикатора включения, который позволяет быстро проверить статус устройства. Сетевой фильтр Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что делает его безопасным выбором для дома и офиса. Возможность крепления на стену добавляет дополнительную гибкость в установке. Удлинитель Pilot с входной вилкой типа F (евровилка) идеально подходит для использования в условиях европейских электрических сетей, предлагая надежное и качественное подключение для ваших устройств.
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