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Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V

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Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 1
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 2
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 3
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 4
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 5
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 6
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 7
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 8
Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 1
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 2
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 3
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 4
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 5
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 6
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 7
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 8
  • Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218689
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V

Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и оборудования. Производимые в России, они сочетают в себе высокое качество и отличные технические характеристики, что делает их идеальным выбором для дома или офиса. Модель имеет шесть розеток типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Пять из шести розеток оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность эксплуатации. Изделие комплектуется 5-метровым шнуром, что предоставляет свободу в размещении и подключении даже в удаленных от розеток местах. Черный цвет удлинителя придаёт ему стильный и строгий вид, а вес всего в 0,4 кг делает его лёгким и удобным в использовании. Входная вилка и розетки соответствуют европейскому стандарту типа F, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Сетевой фильтр Most оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, который обеспечивает стабильную работу при максимальном токе нагрузки до 10 А и максимальной мощности подключенной нагрузки в 2200 Вт. Это гарантирует долгую и надёжную эксплуатацию даже при интенсивном использовании. Таким образом, сетевые фильтры и удлинители Most предлагают эффективную защиту и комфорт в использовании, оставаясь при этом доступными и стандартизированными для ежедневных нужд.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V

05.10.2024
Владимир

Достоинства:
Обычный сетевой фильтр.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Нормальный сетевой фильтр. Взял с меньшей длиной кабеля. Фильтр с большой кнопкой включения и без её подсветки. Вместо этого два светодиода, с индикацией работа и защита.



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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и оборудования. Производимые в России, они сочетают в себе высокое качество и отличные технические характеристики, что делает их идеальным выбором для дома или офиса. Модель имеет шесть розеток типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Пять из шести розеток оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность эксплуатации. Изделие комплектуется 5-метровым шнуром, что предоставляет свободу в размещении и подключении даже в удаленных от розеток местах. Черный цвет удлинителя придаёт ему стильный и строгий вид, а вес всего в 0,4 кг делает его лёгким и удобным в использовании. Входная вилка и розетки соответствуют европейскому стандарту типа F, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Сетевой фильтр Most оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, который обеспечивает стабильную работу при максимальном токе нагрузки до 10 А и максимальной мощности подключенной нагрузки в 2200 Вт. Это гарантирует долгую и надёжную эксплуатацию даже при интенсивном использовании. Таким образом, сетевые фильтры и удлинители Most предлагают эффективную защиту и комфорт в использовании, оставаясь при этом доступными и стандартизированными для ежедневных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.10.2024
Владимир

Достоинства:
Обычный сетевой фильтр.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Нормальный сетевой фильтр. Взял с меньшей длиной кабеля. Фильтр с большой кнопкой включения и без её подсветки. Вместо этого два светодиода, с индикацией работа и защита.


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