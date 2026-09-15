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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite

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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 1
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 2
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 3
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 4
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 5
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
графитовый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 1
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 2
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 3
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 4
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 5
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
2 650 руб.  2 710 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite
2 650 руб. -2%
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
графитовый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения и защиты ваших электроприборов. Этот удлинитель обладает всеми необходимыми характеристиками для обеспечения стабильной работы в бытовых условиях. Ключевые особенности: - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет вам свободу в размещении устройств и легкий доступ к розеткам. - **Максимальный ток нагрузки:** Поддерживает до 16 А, гарантируя надежность при подключении мощных приборов. - **Напряжение сети:** Работает с типичным напряжением 220 В, подходя для стандартных бытовых сетей. - **Бренд:** Pilot — это гарантия качества и безопасности вашего оборудования. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством розеток в домах и офисах. - **Общее количество розеток:** 6 типов F (евророзеток), все с заземлением, что повышает безопасность эксплуатации. - **Предохранитель:** Защитит ваши устройства от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** Дает возможность всегда быть в курсе, находится ли устройство в рабочем состоянии. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 3500 Вт, что позволяет подключать сразу несколько устройств без риска перегрузки. - **Цвет:** Графитовый, стильный и универсальный, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель Pilot не только расширяет возможности подключения, но и заботится о безопасности ваших устройств, предоставляя надежную защиту и долговечность эксплуатации.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
графитовый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
16
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения и защиты ваших электроприборов. Этот удлинитель обладает всеми необходимыми характеристиками для обеспечения стабильной работы в бытовых условиях. Ключевые особенности: - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет вам свободу в размещении устройств и легкий доступ к розеткам. - **Максимальный ток нагрузки:** Поддерживает до 16 А, гарантируя надежность при подключении мощных приборов. - **Напряжение сети:** Работает с типичным напряжением 220 В, подходя для стандартных бытовых сетей. - **Бренд:** Pilot — это гарантия качества и безопасности вашего оборудования. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством розеток в домах и офисах. - **Общее количество розеток:** 6 типов F (евророзеток), все с заземлением, что повышает безопасность эксплуатации. - **Предохранитель:** Защитит ваши устройства от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** Дает возможность всегда быть в курсе, находится ли устройство в рабочем состоянии. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 3500 Вт, что позволяет подключать сразу несколько устройств без риска перегрузки. - **Цвет:** Графитовый, стильный и универсальный, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель Pilot не только расширяет возможности подключения, но и заботится о безопасности ваших устройств, предоставляя надежную защиту и долговечность эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite - стоимость товара 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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