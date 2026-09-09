Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и удобное решение для подключения различных электроприборов в вашем доме или офисе. Этот продукт, произведенный в России, сочетает в себе высокие стандарты качества и функциональность, обеспечивая безопасность и удобство использования. Основные характеристики: - Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Общее количество розеток: 6 - Длина шнура: 1,6 метра - Цвет: белый - Входная вилка и розетки: Тип F (евровилка и евророзетка) - Заземление: 4 из 6 розеток имеют заземление, что обеспечивает дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет легко определить статус работы удлинителя. - Возможность крепления на стену делает его удобным в использовании даже в ограниченном пространстве. - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. Также стоит отметить высокую производительность продукта: максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки — до 3500 ватт. Однако устройство не оснащено USB разъемами, что может быть важно для пользователей, часто использующих устройства с USB зарядкой. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с простотой в использовании и установке.
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