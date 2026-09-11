Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580378
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Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м.
Сетевой фильтр Pilot sG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 5-ю розетками до 10 различных потребителей.
Сетевой фильтр Pilot sG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot sG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot sG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники.
Сетевой фильтр Pilot sG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 5-ю розетками до 10 различных потребителей.
Сетевой фильтр Pilot sG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot sG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot sG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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