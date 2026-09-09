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Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255614
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
980

Описание товара Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежные и функциональные устройства, предназначенные для безопасного подключения электрических приборов. Данная модель сочетает в себе удлинитель и сетевой фильтр, обеспечивая многоуровневую защиту подключаемой техники. Изготовленные в России, эти устройства отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности. Особенности и характеристики: - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для ваших устройств. - Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу размещения подключаемой техники даже на значительном удалении от источника питания. - Защита от короткого замыкания и наличие предохранителя гарантируют защиту от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, позволяя подключать большинство бытовых и офисных приборов. - Удобная евровилка (Тип F) и розетки (Тип F) делают Most универсальным выбором для европейских стандартов подключения. - Цвет корпуса — черный, что придает устройству стильный и сдержанный вид, подходящий к любому интерьеру. - Встроенный индикатор включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Сетевые фильтры и удлинители Most — это оптимальное решение для дома и офиса, обеспечивающее надежное и безопасное подключение вашей электронной техники.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежные и функциональные устройства, предназначенные для безопасного подключения электрических приборов. Данная модель сочетает в себе удлинитель и сетевой фильтр, обеспечивая многоуровневую защиту подключаемой техники. Изготовленные в России, эти устройства отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности. Особенности и характеристики: - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для ваших устройств. - Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу размещения подключаемой техники даже на значительном удалении от источника питания. - Защита от короткого замыкания и наличие предохранителя гарантируют защиту от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, позволяя подключать большинство бытовых и офисных приборов. - Удобная евровилка (Тип F) и розетки (Тип F) делают Most универсальным выбором для европейских стандартов подключения. - Цвет корпуса — черный, что придает устройству стильный и сдержанный вид, подходящий к любому интерьеру. - Встроенный индикатор включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Сетевые фильтры и удлинители Most — это оптимальное решение для дома и офиса, обеспечивающее надежное и безопасное подключение вашей электронной техники.
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Доставка
Отзывы


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