Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежные и функциональные устройства, предназначенные для безопасного подключения электрических приборов. Данная модель сочетает в себе удлинитель и сетевой фильтр, обеспечивая многоуровневую защиту подключаемой техники. Изготовленные в России, эти устройства отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности. Особенности и характеристики: - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для ваших устройств. - Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу размещения подключаемой техники даже на значительном удалении от источника питания. - Защита от короткого замыкания и наличие предохранителя гарантируют защиту от внезапных перепадов напряжения и коротких замыканий. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, позволяя подключать большинство бытовых и офисных приборов. - Удобная евровилка (Тип F) и розетки (Тип F) делают Most универсальным выбором для европейских стандартов подключения. - Цвет корпуса — черный, что придает устройству стильный и сдержанный вид, подходящий к любому интерьеру. - Встроенный индикатор включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Сетевые фильтры и удлинители Most — это оптимальное решение для дома и офиса, обеспечивающее надежное и безопасное подключение вашей электронной техники.
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