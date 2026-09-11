Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для использования в домашней или офисной обстановке. Изделия под брендом Pilot производятся в России и отличаются высоким качеством и долговечностью. Этот конкретный модельный ряд выполнен в элегантном белом цвете и оснащен входной вилкой типа F, которая является стандартом для большинства европейских стран. Устройство укомплектовано пятью розетками типа GP, каждая из которых оснащена заземлением для максимальной безопасности. Хотя модель не имеет USB-разъемов, она компенсирует это целым рядом других преимуществ. Сетевой фильтр Pilot оборудован 5-метровым шнуром, что позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Превосходная защита от короткого замыкания гарантирует безопасность подключенных приборов и вашей сети. Удлинитель рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А и поддерживает подключение устройств общей мощностью до 2200 Вт. Оборудование предназначено для работы в стандартной сети напряжением 220 В, что делает его универсальным решением для различных бытовых и офисных задач. При весе всего 0,32 кг, данный удлинитель легко перемещать и устанавливать в удобном для вас месте. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете качественный и надежный продукт, который обеспечит стабильную работу ваших электрических приборов и устройства на долгие годы.
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