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Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)

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Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 1
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 2
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 3
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 5
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 6
Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651213
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для использования в домашней или офисной обстановке. Изделия под брендом Pilot производятся в России и отличаются высоким качеством и долговечностью. Этот конкретный модельный ряд выполнен в элегантном белом цвете и оснащен входной вилкой типа F, которая является стандартом для большинства европейских стран. Устройство укомплектовано пятью розетками типа GP, каждая из которых оснащена заземлением для максимальной безопасности. Хотя модель не имеет USB-разъемов, она компенсирует это целым рядом других преимуществ. Сетевой фильтр Pilot оборудован 5-метровым шнуром, что позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Превосходная защита от короткого замыкания гарантирует безопасность подключенных приборов и вашей сети. Удлинитель рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А и поддерживает подключение устройств общей мощностью до 2200 Вт. Оборудование предназначено для работы в стандартной сети напряжением 220 В, что делает его универсальным решением для различных бытовых и офисных задач. При весе всего 0,32 кг, данный удлинитель легко перемещать и устанавливать в удобном для вас месте. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете качественный и надежный продукт, который обеспечит стабильную работу ваших электрических приборов и устройства на долгие годы.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для использования в домашней или офисной обстановке. Изделия под брендом Pilot производятся в России и отличаются высоким качеством и долговечностью. Этот конкретный модельный ряд выполнен в элегантном белом цвете и оснащен входной вилкой типа F, которая является стандартом для большинства европейских стран. Устройство укомплектовано пятью розетками типа GP, каждая из которых оснащена заземлением для максимальной безопасности. Хотя модель не имеет USB-разъемов, она компенсирует это целым рядом других преимуществ. Сетевой фильтр Pilot оборудован 5-метровым шнуром, что позволяет удобно подключать устройства на значительном расстоянии от источника питания. Превосходная защита от короткого замыкания гарантирует безопасность подключенных приборов и вашей сети. Удлинитель рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А и поддерживает подключение устройств общей мощностью до 2200 Вт. Оборудование предназначено для работы в стандартной сети напряжением 220 В, что делает его универсальным решением для различных бытовых и офисных задач. При весе всего 0,32 кг, данный удлинитель легко перемещать и устанавливать в удобном для вас месте. Выбирая сетевой фильтр Pilot, вы получаете качественный и надежный продукт, который обеспечит стабильную работу ваших электрических приборов и устройства на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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