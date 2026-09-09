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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255613
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Описание товара Сетевой фильтр Most HV6 2м (6 розеток) черный
Most HV6 специально разработан, чтобы не допустить выхода из строя блоков питания компьютерной, аудио-видео техники при повышении напряжения (свыше 250 В). Рекомендуется для использования в районах с повышенным напряжением в сети питания. Фильтр оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений (скорость срабатывания защиты от повышенного напряжения 10 миллисекунд). Имеет индикацию: - Если горит светодиод зеленого цвета — безопасный уровень напряжения - Если горит светодиод красного цвета — произошло отключение аппаратуры при повышении безопасного уровня напряжения (свыше 250 В). Следует выключить Выключатель, выяснить и устранить причину появления повышенного напряжения в сети электропитания и только после этого включить Выключатель. Most HV6 позволяет сохранить в рабочем состоянии технику, стоимость которой во много превышает расходы на сам фильтр.
Most HV6 специально разработан, чтобы не допустить выхода из строя блоков питания компьютерной, аудио-видео техники при повышении напряжения (свыше 250 В). Рекомендуется для использования в районах с повышенным напряжением в сети питания. Фильтр оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений (скорость срабатывания защиты от повышенного напряжения 10 миллисекунд). Имеет индикацию: - Если горит светодиод зеленого цвета — безопасный уровень напряжения - Если горит светодиод красного цвета — произошло отключение аппаратуры при повышении безопасного уровня напряжения (свыше 250 В). Следует выключить Выключатель, выяснить и устранить причину появления повышенного напряжения в сети электропитания и только после этого включить Выключатель. Most HV6 позволяет сохранить в рабочем состоянии технику, стоимость которой во много превышает расходы на сам фильтр.
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